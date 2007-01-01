توكنوميكس Port3 Network (PORT3) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Port3 Network (PORT3)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Port3 Network (PORT3) Port3 aggregates and standardizes off-chain/on-chain data to build a Social Data Layer that is universally accessible and powerful for Web3 use cases. الموقع الرسمي: https://port3.io/ الوثيقة البيضاء: https://port3.notion.site/Welcome-to-Port3-Network-Documentation-bd68e91eaf184b39999668e337f9d1eb مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xb4357054c3da8d46ed642383f03139ac7f090343 اشتر PORT3 الآن!

توكنوميكس Port3 Network (PORT3) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Port3 Network (PORT3)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 19.50M $ 19.50M $ 19.50M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 499.85M $ 499.85M $ 499.85M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 39.02M $ 39.02M $ 39.02M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.32968 $ 0.32968 $ 0.32968 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.011041491512868788 $ 0.011041491512868788 $ 0.011041491512868788 السعر الحالي: $ 0.03902 $ 0.03902 $ 0.03902 معرفة المزيد عن سعر Port3 Network (PORT3)

توكنوميكس Port3 Network (PORT3): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Port3 Network (PORT3) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PORT3 التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PORT3 التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PORT3، استكشف السعر المباشر لتوكن PORT3!

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