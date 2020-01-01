توكنوميكس Star Atlas DAO (POLIS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Star Atlas DAO (POLIS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Star Atlas DAO (POLIS) Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies الموقع الرسمي: https://staratlas.com الوثيقة البيضاء: https://staratlas.com/white-paper.pdf مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/poLisWXnNRwC6oBu1vHiuKQzFjGL4XDSu4g9qjz9qVk اشتر POLIS الآن!

توكنوميكس Star Atlas DAO (POLIS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Star Atlas DAO (POLIS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 29.19M $ 29.19M $ 29.19M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 302.71M $ 302.71M $ 302.71M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 14.98 $ 14.98 $ 14.98 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.04294035647935489 $ 0.04294035647935489 $ 0.04294035647935489 السعر الحالي: $ 0.09642 $ 0.09642 $ 0.09642 معرفة المزيد عن سعر Star Atlas DAO (POLIS)

توكنوميكس Star Atlas DAO (POLIS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Star Atlas DAO (POLIS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن POLIS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن POLIS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس POLIS، استكشف السعر المباشر لتوكن POLIS!

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