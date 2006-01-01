توكنوميكس Plume Network (PLUME) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Plume Network (PLUME)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Plume Network (PLUME) Plume Network هي أول سلسلة L1 RWA كاملة المزايا ونظام بيئي مصمم خصيصًا لـ RWAfi، مما يتيح التبني السريع والتكامل القائم على الطلب للأصول في العالم الحقيقي. الموقع الرسمي: https://plume.org الوثيقة البيضاء: https://docs.plume.org/plume مستكشف الكتل: https://explorer.plume.org/token/0x4C1746A800D224393fE2470C70A35717eD4eA5F1 اشتر PLUME الآن!

توكنوميكس Plume Network (PLUME) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Plume Network (PLUME)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 189.48M $ 189.48M $ 189.48M إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 947.40M $ 947.40M $ 947.40M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.24793 $ 0.24793 $ 0.24793 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.07596247895192497 $ 0.07596247895192497 $ 0.07596247895192497 السعر الحالي: $ 0.09474 $ 0.09474 $ 0.09474 معرفة المزيد عن سعر Plume Network (PLUME)

توكنوميكس Plume Network (PLUME): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Plume Network (PLUME) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PLUME التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PLUME التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PLUME، استكشف السعر المباشر لتوكن PLUME!

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