PLUME

Plume Network هي أول سلسلة L1 RWA كاملة المزايا ونظام بيئي مصمم خصيصًا لـ RWAfi، مما يتيح التبني السريع والتكامل القائم على الطلب للأصول في العالم الحقيقي.

اسم العملة المشفرةPLUME

التصنيفNo.217

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)1.27%

المعروض المتداول2,000,000,000

إجمالي العرض10,000,000,000

إجمالي العرض10,000,000,000

معدل التداول0.2%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.2474889341550818,2025-03-19

أدنى سعر0.08570460023643252,2025-01-21

البلوكتشين العامETH

مقدمةPlume Network هي أول سلسلة L1 RWA كاملة المزايا ونظام بيئي مصمم خصيصًا لـ RWAfi، مما يتيح التبني السريع والتكامل القائم على الطلب للأصول في العالم الحقيقي.

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