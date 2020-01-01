توكنوميكس Pixelverse (PIXFI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Pixelverse (PIXFI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Pixelverse (PIXFI) Pixelverse features a cyberpunk-themed game available on both Telegram and web browsers. The platform boasts 50M players and over 12M social media followers.Featuring a diverse array of games with RPG elements and real-time PvP battles, Pixelverse has attracted over 500K online players ready to battle on PixelTap. The platform also showcases notable projects such as ""Huxley"" by Ben Mauro, an art director renowned for his work on Call of Duty, Halo, and Metal Gear. الموقع الرسمي: https://pixelverse.xyz الوثيقة البيضاء: https://docs.pixelverse.xyz مستكشف الكتل: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xd795eb12034C2b77d787a22292c26fab5f5C70Aa اشتر PIXFI الآن!

توكنوميكس Pixelverse (PIXFI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Pixelverse (PIXFI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M إجمالي العرض: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B العرض المتداول: $ 2.72B $ 2.72B $ 2.72B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.09945 $ 0.09945 $ 0.09945 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000363447169020196 $ 0.000363447169020196 $ 0.000363447169020196 السعر الحالي: $ 0.0004037 $ 0.0004037 $ 0.0004037 معرفة المزيد عن سعر Pixelverse (PIXFI)

توكنوميكس Pixelverse (PIXFI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Pixelverse (PIXFI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PIXFI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PIXFI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PIXFI، استكشف السعر المباشر لتوكن PIXFI!

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