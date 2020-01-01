توكنوميكس Particle Network (PARTI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Particle Network (PARTI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Particle Network (PARTI) شبكة Particle هي Layer 1 التي تُشغّل تجريد السلسلة، وتُوحّد المستخدمين والسيولة بسلاسة عبر Web3. في جوهرها، تُوفّر الحسابات الشاملة للمستخدمين حسابًا واحدًا ورصيدًا موحّدًا عبر جميع السلاسل. يتم تنسيق هذه الحسابات وتأمينها بواسطة Particle Chain، وهي البلوكتشين L1 الخاصة بشبكة Particle ، مما يضمن تجربة سلسة عبر نظام Web3 البيئي بأكمله. وبصفتها الطبقة الأولى التي تُوحّد جميع السلاسل، تُمكّن Particle مليارات المستخدمين من الانضمام إلى التطبيقات اللامركزية والتفاعل معها بسلاسة عبر كل سلسلة، مما يُشكّل أساسًا للاعتماد الجماعي ويلعب دورًا أساسيًا في توحيد الويب المفتوح. وبصفتها أكبر بنية تحتية لتجريد السلسلة في Web3، تُحلّ الحسابات الشاملة لشبكة Particle مشكلة تجزئة المستخدمين والبيانات والسيولة، مما يُتيح تجربة سلسة عبر السلاسل. الموقع الرسمي: https://particle.network/ الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.particle.network/ مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x59264f02D301281f3393e1385c0aEFd446Eb0F00 اشتر PARTI الآن!

توكنوميكس Particle Network (PARTI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Particle Network (PARTI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 42.80M $ 42.80M $ 42.80M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 233.00M $ 233.00M $ 233.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 183.70M $ 183.70M $ 183.70M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.433 $ 0.433 $ 0.433 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.14025354993418265 $ 0.14025354993418265 $ 0.14025354993418265 السعر الحالي: $ 0.1837 $ 0.1837 $ 0.1837 معرفة المزيد عن سعر Particle Network (PARTI)

توكنوميكس Particle Network (PARTI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Particle Network (PARTI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PARTI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PARTI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PARTI، استكشف السعر المباشر لتوكن PARTI!

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