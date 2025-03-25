PARTI

شبكة Particle هي Layer 1 التي تُشغّل تجريد السلسلة، وتُوحّد المستخدمين والسيولة بسلاسة عبر Web3. في جوهرها، تُوفّر الحسابات الشاملة للمستخدمين حسابًا واحدًا ورصيدًا موحّدًا عبر جميع السلاسل. يتم تنسيق هذه الحسابات وتأمينها بواسطة Particle Chain، وهي البلوكتشين L1 الخاصة بشبكة Particle ، مما يضمن تجربة سلسة عبر نظام Web3 البيئي بأكمله. وبصفتها الطبقة الأولى التي تُوحّد جميع السلاسل، تُمكّن Particle مليارات المستخدمين من الانضمام إلى التطبيقات اللامركزية والتفاعل معها بسلاسة عبر كل سلسلة، مما يُشكّل أساسًا للاعتماد الجماعي ويلعب دورًا أساسيًا في توحيد الويب المفتوح. وبصفتها أكبر بنية تحتية لتجريد السلسلة في Web3، تُحلّ الحسابات الشاملة لشبكة Particle مشكلة تجزئة المستخدمين والبيانات والسيولة، مما يُتيح تجربة سلسة عبر السلاسل.

اسم العملة المشفرةPARTI

التصنيفNo.488

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)7.96%

المعروض المتداول233,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول0.233%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.428008274672332,2025-03-25

أدنى سعر0.14025354993418265,2025-04-19

البلوكتشين العامBSC

مقدمةشبكة Particle هي Layer 1 التي تُشغّل تجريد السلسلة، وتُوحّد المستخدمين والسيولة بسلاسة عبر Web3. في جوهرها، تُوفّر الحسابات الشاملة للمستخدمين حسابًا واحدًا ورصيدًا موحّدًا عبر جميع السلاسل. يتم تنسيق هذه الحسابات وتأمينها بواسطة Particle Chain، وهي البلوكتشين L1 الخاصة بشبكة Particle ، مما يضمن تجربة سلسة عبر نظام Web3 البيئي بأكمله. وبصفتها الطبقة الأولى التي تُوحّد جميع السلاسل، تُمكّن Particle مليارات المستخدمين من الانضمام إلى التطبيقات اللامركزية والتفاعل معها بسلاسة عبر كل سلسلة، مما يُشكّل أساسًا للاعتماد الجماعي ويلعب دورًا أساسيًا في توحيد الويب المفتوح. وبصفتها أكبر بنية تحتية لتجريد السلسلة في Web3، تُحلّ الحسابات الشاملة لشبكة Particle مشكلة تجزئة المستخدمين والبيانات والسيولة، مما يُتيح تجربة سلسة عبر السلاسل.

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