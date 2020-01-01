توكنوميكس Open Meta City (OMZ) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Open Meta City (OMZ)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Open Meta City (OMZ) Open Meta City is an Own to Earn (O2E) platform combining Web 2 and Web 3 to transform real estate and public engagement, aiming for mass adoption by appealing to users to enhance their digital and physical experiences through gamification, educational initiatives, and tokenization. It integrates virtual experiences with real-life elements and fosters a dynamic community where users can engage in various events and activities. الموقع الرسمي: https://openmeta.city الوثيقة البيضاء: https://openmetacity.gitbook.io مستكشف الكتل: https://etherscan.io/address/0xd7D9BaBf56A66dAFF2aC5dc96F7e886c05124676 اشتر OMZ الآن!

توكنوميكس Open Meta City (OMZ) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Open Meta City (OMZ)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 8.47M $ 8.47M $ 8.47M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1 $ 1 $ 1 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.024197755028998087 $ 0.024197755028998087 $ 0.024197755028998087 السعر الحالي: $ 0.04234 $ 0.04234 $ 0.04234 معرفة المزيد عن سعر Open Meta City (OMZ)

توكنوميكس Open Meta City (OMZ): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Open Meta City (OMZ) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن OMZ التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OMZ التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OMZ، استكشف السعر المباشر لتوكن OMZ!

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