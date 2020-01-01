توكنوميكس Open Loot (OL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Open Loot (OL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Open Loot (OL) Open Loot عبارة عن منصة توزيع ألعاب Web3 وسوق تدعم مطوري الألعاب والناشرين باستراتيجيات طرح الألعاب في السوق والتوزيع وتجربة المستخدم والمدفوعات وما إلى ذلك. الموقع الرسمي: https://openloot.com/ الوثيقة البيضاء: https://wiki.openloot.com/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/address/0x1F57da732A77636D913C9a75d685B26CC85DCC3A اشتر OL الآن!

توكنوميكس Open Loot (OL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Open Loot (OL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 20.80M $ 20.80M $ 20.80M إجمالي العرض: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B العرض المتداول: $ 622.98M $ 622.98M $ 622.98M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 166.95M $ 166.95M $ 166.95M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.69 $ 0.69 $ 0.69 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.010004023298681924 $ 0.010004023298681924 $ 0.010004023298681924 السعر الحالي: $ 0.03339 $ 0.03339 $ 0.03339 معرفة المزيد عن سعر Open Loot (OL)

توكنوميكس Open Loot (OL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Open Loot (OL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن OL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OL، استكشف السعر المباشر لتوكن OL!

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