توكنوميكس Obi Real Estate (OBICOIN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Obi Real Estate (OBICOIN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Obi Real Estate (OBICOIN) OBICOIN, the world's first utility real estate token by OBI Labs, is set to revolutionize the market with its launch on an innovative exchange. This token caps at 1 billion, making it a deflationary asset in the vast trillion-dollar real estate industry, attracting investors with its scarcity. The OBI ecosystem fosters a mutually beneficial environment for all stakeholders. Property owners enjoy zero commission fees, widening profit margins. Buyers have access to a more extensive property selection, and OBI Operators can tap into various income streams. This symbiotic setup democratizes real estate, empowering the community and enhancing user experience. OBICOIN stands as a key innovator in the sector, redefining property transactions and ownership, aligning with the contemporary needs of a dynamic real estate world. الموقع الرسمي: www.obirealestate.com الوثيقة البيضاء: https://obirealestate.com/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x76131b6D0ec94057e6dC6352adDa76B8165E08ab اشتر OBICOIN الآن!

توكنوميكس Obi Real Estate (OBICOIN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Obi Real Estate (OBICOIN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 11.82M $ 11.82M $ 11.82M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.008366536663117779 $ 0.008366536663117779 $ 0.008366536663117779 السعر الحالي: $ 0.01182 $ 0.01182 $ 0.01182 معرفة المزيد عن سعر Obi Real Estate (OBICOIN)

توكنوميكس Obi Real Estate (OBICOIN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Obi Real Estate (OBICOIN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن OBICOIN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OBICOIN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OBICOIN، استكشف السعر المباشر لتوكن OBICOIN!

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