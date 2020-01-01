توكنوميكس Oasys Token (OAS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Oasys Token (OAS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Oasys Token (OAS) Oasys blockchain is an EVM-compatible public blockchain optimized for gaming, with partnership of famous gaming studios including Square Enix, NetMarble. OAS is the native token of Oasys blockchain. الموقع الرسمي: https://www.oasys.games/ الوثيقة البيضاء: https://docs.oasys.games/ مستكشف الكتل: https://scan.oasys.games/ اشتر OAS الآن!

توكنوميكس Oasys Token (OAS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Oasys Token (OAS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 56.55M $ 56.55M $ 56.55M إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 4.61B $ 4.61B $ 4.61B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 122.70M $ 122.70M $ 122.70M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.33079 $ 0.33079 $ 0.33079 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.010164132797505056 $ 0.010164132797505056 $ 0.010164132797505056 السعر الحالي: $ 0.01227 $ 0.01227 $ 0.01227 معرفة المزيد عن سعر Oasys Token (OAS)

توكنوميكس Oasys Token (OAS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Oasys Token (OAS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن OAS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OAS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OAS، استكشف السعر المباشر لتوكن OAS!

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