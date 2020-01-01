توكنوميكس Nodewaves (NWS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Nodewaves (NWS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Nodewaves (NWS) Nodewaves Nodes are the individual computers spread across the globe that support the Nodewaves Ecosystem. When you purchase a Node license, you can download and run a node on your personal Mac or Windows computer which will open up opportunities to receive rewards, exclusive NFTs, and will help the Nodewaves Ecosystem grow. الموقع الرسمي: https://nodewaves.com/ مستكشف الكتل: https://polygonscan.com/token/0x13646e0e2d768d31b75d1a1e375e3e17f18567f2 اشتر NWS الآن!

توكنوميكس Nodewaves (NWS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Nodewaves (NWS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 13.02M $ 13.02M $ 13.02M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.004719 $ 0.004719 $ 0.004719 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000289416887258501 $ 0.000289416887258501 $ 0.000289416887258501 السعر الحالي: $ 0.001302 $ 0.001302 $ 0.001302 معرفة المزيد عن سعر Nodewaves (NWS)

توكنوميكس Nodewaves (NWS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Nodewaves (NWS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NWS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NWS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NWS، استكشف السعر المباشر لتوكن NWS!

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