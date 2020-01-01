توكنوميكس NPC Solana (NPCS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول NPC Solana (NPCS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات NPC Solana (NPCS) Non-Playable Coin Solana is one of the hottest new memecoins on the market, backed by one of the more recognised memes worldwide - Wojak. It is a coin that brings light to every memecoin lover's life, through carefully thought out, and humorous memes & animations. الموقع الرسمي: https://www.solananpc.com مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/5ToDNkiBAK6k697RRyngTburU7yZNFZFx7jzsD1Uc7pK اشتر NPCS الآن!

توكنوميكس NPC Solana (NPCS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار NPC Solana (NPCS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.68M $ 3.68M $ 3.68M إجمالي العرض: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M العرض المتداول: $ 969.71M $ 969.71M $ 969.71M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.79M $ 3.79M $ 3.79M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.042 $ 0.042 $ 0.042 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.002878438515619849 $ 0.002878438515619849 $ 0.002878438515619849 السعر الحالي: $ 0.00379 $ 0.00379 $ 0.00379 معرفة المزيد عن سعر NPC Solana (NPCS)

توكنوميكس NPC Solana (NPCS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس NPC Solana (NPCS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NPCS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NPCS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NPCS، استكشف السعر المباشر لتوكن NPCS!

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