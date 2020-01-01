توكنوميكس NEWM (NEWM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول NEWM (NEWM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات NEWM (NEWM) تتمثل مهمة NEWM في إنشاء نظام بيئي موسيقي يعطي الأولوية لمصالح وتطلعات كل من الموسيقيين وقاعدة المعجبين المخلصين لهم، مما يعزز صناعة الموسيقى النابضة بالحياة والمستدامة للجميع. نحن نمكن الفنانين من خلال تجزئة حقوق الموسيقى باستخدام NFTs، وتمكينهم من تداول هذه الأصول الرقمية داخل مجتمعهم، وبالتالي منحهم المزيد من التحكم في أعمالهم الإبداعية. من خلال تضمين توزيع الموسيقى وجمع الإتاوات في منتجنا، أنشأنا حلاً شاملاً، والذي يحل الاختناقات في جلب RWAs على السلسلة. الموقع الرسمي: https://newm.io الوثيقة البيضاء: https://newm.io/whitepaper مستكشف الكتل: https://cardanoscan.io/token/682fe60c9918842b3323c43b5144bc3d52a23bd2fb81345560d73f634e45574d اشتر NEWM الآن!

توكنوميكس NEWM (NEWM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار NEWM (NEWM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 9.74B $ 9.74B $ 9.74B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.51M $ 2.51M $ 2.51M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00306 $ 0.00306 $ 0.00306 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000212896807203877 $ 0.000212896807203877 $ 0.000212896807203877 السعر الحالي: $ 0.0002577 $ 0.0002577 $ 0.0002577 معرفة المزيد عن سعر NEWM (NEWM)

توكنوميكس NEWM (NEWM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس NEWM (NEWM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NEWM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NEWM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NEWM، استكشف السعر المباشر لتوكن NEWM!

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