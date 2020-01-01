توكنوميكس Nigella Diamond Club (NDC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Nigella Diamond Club (NDC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Nigella Diamond Club (NDC) برنامج Nigella Diamond هو برنامج التعليم والشهادات لنظام Nigella Chain البيئي. يمنح هذا البرنامج المشاركين الفرصة لاكتساب معرفة متعمقة حول البلوكتشين وNFTs (التوكن غير القابل للاستبدال) والعملات المشفرة والتقنيات ذات الصلة. تقدم Nigella Diamond رحلة تعليمية شاملة تلبي احتياجات المبتدئين والمحترفين ذوي الخبرة. الموقع الرسمي: https://ndc.nigella.io الوثيقة البيضاء: https://ndc.nigella.io/whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://explorer.nigella.io/token/0x18D9d3D909820C3967474a484076a60A40fa48a4 اشتر NDC الآن!

توكنوميكس Nigella Diamond Club (NDC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Nigella Diamond Club (NDC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 45.39K $ 45.39K $ 45.39K إجمالي العرض: $ 88.00M $ 88.00M $ 88.00M العرض المتداول: $ 7.36M $ 7.36M $ 7.36M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 542.96K $ 542.96K $ 542.96K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.746 $ 1.746 $ 1.746 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00001097267523913 $ 0.00001097267523913 $ 0.00001097267523913 السعر الحالي: $ 0.00617 $ 0.00617 $ 0.00617 معرفة المزيد عن سعر Nigella Diamond Club (NDC)

توكنوميكس Nigella Diamond Club (NDC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Nigella Diamond Club (NDC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NDC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NDC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NDC، استكشف السعر المباشر لتوكن NDC!

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