توكنوميكس Meter Governance (MTRG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Meter Governance (MTRG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Meter Governance (MTRG) Meter is a DeFi infrastructure with a Built-in PoW based low volatility coin. Meter uses Proof of Work to create the MTR low volatility coin, making it as decentralized as Bitcoin. It uses HotStuff based PoS consensus to manage the ledger; Meter governance token, MTRG is the staking token for system governence, staking and validating transactions. Meter also functions as a Layer 2 sidechain for other public blockchains to allow value interaction among different crypto assets. Meter brings the following 3 things for a future DeFi infrastructure: 1. Complete Bitcoin’s original vision and create a metastable sound money independent of the fiat system. 2. Address performance issues that current chains are facing with a Hybrid PoW/PoS + HotStuff consensus that is backward compatible with EVM. 3. Interconnect with other public chains like ETH and run as a side chain for other public chains الموقع الرسمي: https://www.meter.io/ الوثيقة البيضاء: https://docs.meter.io/#introduction مستكشف الكتل: https://scan.meter.io/ اشتر MTRG الآن!

توكنوميكس Meter Governance (MTRG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Meter Governance (MTRG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.73M $ 2.73M $ 2.73M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 32.28M $ 32.28M $ 32.28M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 13.289 $ 13.289 $ 13.289 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0701748610505359 $ 0.0701748610505359 $ 0.0701748610505359 السعر الحالي: $ 0.08461 $ 0.08461 $ 0.08461 معرفة المزيد عن سعر Meter Governance (MTRG)

توكنوميكس Meter Governance (MTRG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Meter Governance (MTRG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MTRG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MTRG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MTRG، استكشف السعر المباشر لتوكن MTRG!

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