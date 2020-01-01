توكنوميكس Wise Monkey (MONKY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Wise Monkey (MONKY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Wise Monkey (MONKY) Wise Monkey ($MONKY), a memecoin inspired by the globally recognized “Three Wise Monkeys” proverb: See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil. الموقع الرسمي: https://wisemonky.com الوثيقة البيضاء: https://blog.floki.com/floki-to-support-the-wise-monkey-monky-launch-8632db5691a9 مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x59e69094398afbea632f8bd63033bdd2443a3be1#balances اشتر MONKY الآن!

توكنوميكس Wise Monkey (MONKY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Wise Monkey (MONKY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 7.50M $ 7.50M $ 7.50M إجمالي العرض: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T العرض المتداول: $ 8.50T $ 8.50T $ 8.50T القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 8.83M $ 8.83M $ 8.83M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.001998 $ 0.001998 $ 0.001998 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000636854049651 $ 0.000000636854049651 $ 0.000000636854049651 السعر الحالي: $ 0.0000008829 $ 0.0000008829 $ 0.0000008829 معرفة المزيد عن سعر Wise Monkey (MONKY)

توكنوميكس Wise Monkey (MONKY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Wise Monkey (MONKY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MONKY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MONKY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MONKY، استكشف السعر المباشر لتوكن MONKY!

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