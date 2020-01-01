توكنوميكس Metagalaxy Land (MEGALAND) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Metagalaxy Land (MEGALAND)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Metagalaxy Land (MEGALAND) MetaGalaxy Land offers a blockchain-based next-generation gaming platform and gaming exchange where Investors are able to create and exchange their own customized Planets as NFT’s and participate in the Game as Space Cowboys. الموقع الرسمي: https://metagalaxyland.com/ الوثيقة البيضاء: https://metagalaxy.land/litepaper/v2.pdf مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0xcAb1fd29D6FD64bB63471B666e8dbfC1915bF90E اشتر MEGALAND الآن!

توكنوميكس Metagalaxy Land (MEGALAND) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Metagalaxy Land (MEGALAND)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 69.30K $ 69.30K $ 69.30K إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0007104 $ 0.0007104 $ 0.0007104 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000000161726624 $ 0.000000000161726624 $ 0.000000000161726624 السعر الحالي: $ 0.0000693 $ 0.0000693 $ 0.0000693 معرفة المزيد عن سعر Metagalaxy Land (MEGALAND)

توكنوميكس Metagalaxy Land (MEGALAND): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Metagalaxy Land (MEGALAND) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MEGALAND التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MEGALAND التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MEGALAND، استكشف السعر المباشر لتوكن MEGALAND!

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