توكنوميكس MBP COIN (MBP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول MBP COIN (MBP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات MBP COIN (MBP) مرحبًا بكم في عملة MBP حيث يلتقي الذكاء الاصطناعي بالعملات المشفرة لإحداث ثورة في جوانب مختلفة من الحياة اليومية! نحن ملتزمون بتسخير قوة الذكاء الاصطناعي لإنشاء حلول مبتكرة تعمل على تعزيز الكفاءة والراحة وإمكانية الوصول للمستخدمين في جميع أنحاء العالم. في عملة MBP، يتم استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة و يتم استخدام تقنية البلوكتشين لتقديم حلول لا مثيل لها في مجالات مختلفة. تم بناء الرمز المميز على بروتوكول BEP20، مما يضمن قابلية التوسع والأمان والتوافق مع التطبيقات اللامركزية الأخرى الموقع الرسمي: https://mbpcoin.com/ الوثيقة البيضاء: https://mbpcoin.com/assets/img/MBPCOIN-WHITEPAPER%20Updated.pdf مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x1d42e1cd643941b26a4191e72a617ed32670df55 اشتر MBP الآن!

توكنوميكس MBP COIN (MBP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار MBP COIN (MBP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M إجمالي العرض: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M العرض المتداول: $ 15.99M $ 15.99M $ 15.99M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 18.23M $ 18.23M $ 18.23M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.1085 $ 0.1085 $ 0.1085 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.03374812281832514 $ 0.03374812281832514 $ 0.03374812281832514 السعر الحالي: $ 0.09113 $ 0.09113 $ 0.09113 معرفة المزيد عن سعر MBP COIN (MBP)

توكنوميكس MBP COIN (MBP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس MBP COIN (MBP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MBP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MBP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MBP، استكشف السعر المباشر لتوكن MBP!

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