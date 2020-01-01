توكنوميكس Luna by Virtuals (LUNAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Luna by Virtuals (LUNAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Luna by Virtuals (LUNAI) LUNAI is a meme coin. الموقع الرسمي: https://app.virtuals.io/virtuals/68 مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/9se6kma7LeGcQWyRBNcYzyxZPE3r9t9qWZ8SnjnN3jJ7 اشتر LUNAI الآن!

توكنوميكس Luna by Virtuals (LUNAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Luna by Virtuals (LUNAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 21.93M $ 21.93M $ 21.93M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 21.93M $ 21.93M $ 21.93M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.28014 $ 0.28014 $ 0.28014 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000061496208216134 $ 0.000061496208216134 $ 0.000061496208216134 السعر الحالي: $ 0.021931 $ 0.021931 $ 0.021931 معرفة المزيد عن سعر Luna by Virtuals (LUNAI)

توكنوميكس Luna by Virtuals (LUNAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Luna by Virtuals (LUNAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LUNAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LUNAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LUNAI، استكشف السعر المباشر لتوكن LUNAI!

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