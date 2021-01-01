توكنوميكس LUFFY (LUFFY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول LUFFY (LUFFY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات LUFFY (LUFFY) Luffy was founded in August 2021 with the sole purpose of building an entire ecosystem for investors and fans alike. Luffy is creating a safe and exciting space for investors and fans alike with modernized tooling, advanced DeFi platforms, education, P2E gaming, metaverse, and world-class artwork as well as to help underpaid anime and manga artists. Luffy's mission is "Becoming the leader of meme and anime tokens". Luffy is a community-driven token built on the most secure and well-established blockchain, “The Ethereum network,” allowing investors and fans to stay decentralized. "Luffy has consistently delivered on each promise since its launch. Our goal is to establish a credible token with real-world utilities. Our dedication is unmatched. We will not relinquish our efforts and continuously update our roadmap as new innovations occur." - Luffy Team الموقع الرسمي: https://www.luffytoken.com الوثيقة البيضاء: https://luffytoken.com/pdf/whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x54012cDF4119DE84218F7EB90eEB87e25aE6EBd7 اشتر LUFFY الآن!

توكنوميكس LUFFY (LUFFY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار LUFFY (LUFFY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.33M $ 3.33M $ 3.33M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0003911 $ 0.0003911 $ 0.0003911 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000000018032523 $ 0.00000000018032523 $ 0.00000000018032523 السعر الحالي: $ 0.00003331 $ 0.00003331 $ 0.00003331 معرفة المزيد عن سعر LUFFY (LUFFY)

توكنوميكس LUFFY (LUFFY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس LUFFY (LUFFY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LUFFY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LUFFY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LUFFY، استكشف السعر المباشر لتوكن LUFFY!

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