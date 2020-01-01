توكنوميكس LogX Network (LOGX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول LogX Network (LOGX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات LogX Network (LOGX) شبكة LogX هي التطبيق الفائق الأفضل في مجال التمويل اللامركزي، حيث تقدم أكثر من 50 سوقًا دائمة غريبة، وأسواق تنبؤ بالرافعة المالية، وعملات ميم كوين، وعقود توقع بالأصول. تعمل شبكة LogX بواسطة Arbitrum وHyperlane وAltLayer. تجمع شبكة LogX السيولة من أفضل بورصات التداول التجارية مثل Binance وCoinbase وOKX، مما يوفر سيولة غير محدودة لمستهلكي التمويل اللامركزي. الموقع الرسمي: https://logx.network الوثيقة البيضاء: https://docs.logx.network/whitepaper/introduction مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/7cHJTPkhnCKesVFijmMXVFVY4HjpkLd9qYjg6neb74yD اشتر LOGX الآن!

توكنوميكس LogX Network (LOGX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار LogX Network (LOGX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.94M $ 1.94M $ 1.94M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 261.11M $ 261.11M $ 261.11M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 7.43M $ 7.43M $ 7.43M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.007690938786447147 $ 0.007690938786447147 $ 0.007690938786447147 السعر الحالي: $ 0.00743 $ 0.00743 $ 0.00743 معرفة المزيد عن سعر LogX Network (LOGX)

توكنوميكس LogX Network (LOGX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس LogX Network (LOGX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LOGX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LOGX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LOGX، استكشف السعر المباشر لتوكن LOGX!

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