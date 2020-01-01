توكنوميكس Laika AI (LKI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Laika AI (LKI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Laika AI (LKI) Laika AI is developing an on-chain data layer for AI & offering advanced AI solutions, providing users with deeper insights, enhanced security, and superior market analysis in the rapidly evolving world of digital assets. الموقع الرسمي: https://app.laikalabs.ai/ الوثيقة البيضاء: https://laika-ai.gitbook.io/whitepaper مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x1865dc79a9e4b5751531099057d7ee801033d268 اشتر LKI الآن!

توكنوميكس Laika AI (LKI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Laika AI (LKI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 428.23M $ 428.23M $ 428.23M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.41M $ 2.41M $ 2.41M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0448 $ 0.0448 $ 0.0448 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.002001475228397724 $ 0.002001475228397724 $ 0.002001475228397724 السعر الحالي: $ 0.00241 $ 0.00241 $ 0.00241 معرفة المزيد عن سعر Laika AI (LKI)

توكنوميكس Laika AI (LKI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Laika AI (LKI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LKI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LKI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LKI، استكشف السعر المباشر لتوكن LKI!

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