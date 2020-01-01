توكنوميكس iMe Lab (LIME) اكتشف الرؤى الرئيسية حول iMe Lab (LIME)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات iMe Lab (LIME) iMe is the first app to combine a full-fledged self-custodial Crypto Wallet and a Telegram-based messaging platform for seamless operations with crypto in the habitual environment of Telegram. الموقع الرسمي: https://imem.app/ الوثيقة البيضاء: https://imem.gitbook.io/faq-eng مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/LimeYH1PCoDMoUqfY1bUnp8ZdZrPN5nFTW3iofkdzCU اشتر LIME الآن!

توكنوميكس iMe Lab (LIME) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار iMe Lab (LIME)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 7.65M $ 7.65M $ 7.65M إجمالي العرض: $ 996.08M $ 996.08M $ 996.08M العرض المتداول: $ 754.34M $ 754.34M $ 754.34M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 10.10M $ 10.10M $ 10.10M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.139 $ 0.139 $ 0.139 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.003896189795708121 $ 0.003896189795708121 $ 0.003896189795708121 السعر الحالي: $ 0.01014 $ 0.01014 $ 0.01014 معرفة المزيد عن سعر iMe Lab (LIME)

توكنوميكس iMe Lab (LIME): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس iMe Lab (LIME) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LIME التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LIME التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LIME، استكشف السعر المباشر لتوكن LIME!

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