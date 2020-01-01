توكنوميكس LIF3 (LIF3) اكتشف الرؤى الرئيسية حول LIF3 (LIF3)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات LIF3 (LIF3) Lif3 is an emerging powerhouse protocol in the decentralized finance (DeFi) sector that provides a comprehensive suite of features to manage digital assets across multiple blockchains. Encompassing the various products Lif3 has to offer, users are able to safely and securely invest in a multitude of options that best fit their financial goals, preferred strategies, and risk profiles. الموقع الرسمي: https://lif3.com/ الوثيقة البيضاء: https://docs.lif3.com/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/address/0x7138Eb0d563f3F6722500936A11DcAe99D738A2c اشتر LIF3 الآن!

توكنوميكس LIF3 (LIF3) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار LIF3 (LIF3)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 8.89B $ 8.89B $ 8.89B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 63.65M $ 63.65M $ 63.65M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.018888 $ 0.018888 $ 0.018888 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.001446420316029474 $ 0.001446420316029474 $ 0.001446420316029474 السعر الحالي: $ 0.007161 $ 0.007161 $ 0.007161 معرفة المزيد عن سعر LIF3 (LIF3)

توكنوميكس LIF3 (LIF3): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس LIF3 (LIF3) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LIF3 التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LIF3 التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LIF3، استكشف السعر المباشر لتوكن LIF3!

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