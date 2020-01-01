توكنوميكس Indigo Protocol (INDY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Indigo Protocol (INDY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Indigo Protocol (INDY) Indigo Protocol is a synthetics protocol for on-chain price exposure to digital and real-world assets, built on Cardano. الموقع الرسمي: https://indigoprotocol.io/ الوثيقة البيضاء: https://indigoprotocol.io/paper مستكشف الكتل: https://cardanoscan.io/token/533bb94a8850ee3ccbe483106489399112b74c905342cb1792a797a0494e4459 اشتر INDY الآن!

توكنوميكس Indigo Protocol (INDY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Indigo Protocol (INDY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 16.85M $ 16.85M $ 16.85M إجمالي العرض: $ 35.00M $ 35.00M $ 35.00M العرض المتداول: $ 16.05M $ 16.05M $ 16.05M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 36.74M $ 36.74M $ 36.74M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 3.49 $ 3.49 $ 3.49 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.25998980053675613 $ 0.25998980053675613 $ 0.25998980053675613 السعر الحالي: $ 1.0496 $ 1.0496 $ 1.0496 معرفة المزيد عن سعر Indigo Protocol (INDY)

توكنوميكس Indigo Protocol (INDY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Indigo Protocol (INDY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن INDY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن INDY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس INDY، استكشف السعر المباشر لتوكن INDY!

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