توكنوميكس Heurist (HEU) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Heurist (HEU)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Heurist (HEU) Heurist عبارة عن سحابة لامركزية للذكاء الاصطناعي كخدمة. نقوم بتجميع موارد الحوسبة من مالكي وحدات معالجة الرسوميات الفردية ومراكز البيانات لتوفير خدمات الذكاء الاصطناعي بدون خوادم. تعمل البنية الأساسية التي تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات من Heurist على التخلص من الحاجة إلى قيام المطورين بإدارة أجهزة وحدة معالجة الرسوميات، مما يتيح تكامل الذكاء الاصطناعي مع واجهات برمجة التطبيقات بتكلفة فعالة وخالية من الرقابة. الموقع الرسمي: https://www.heurist.ai/ الوثيقة البيضاء: https://github.com/heurist-network/whitepaper/blob/main/Heurist_Whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://basescan.org/address/0xEF22cb48B8483dF6152e1423b19dF5553BbD818b اشتر HEU الآن!

توكنوميكس Heurist (HEU) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Heurist (HEU)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.75M $ 6.75M $ 6.75M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 110.49M $ 110.49M $ 110.49M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.46605 $ 0.46605 $ 0.46605 أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: $ 0.06112 $ 0.06112 $ 0.06112 معرفة المزيد عن سعر Heurist (HEU)

توكنوميكس Heurist (HEU): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Heurist (HEU) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HEU التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HEU التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HEU، استكشف السعر المباشر لتوكن HEU!

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