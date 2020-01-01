توكنوميكس Haedal Protocol (HAEDAL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Haedal Protocol (HAEDAL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Haedal Protocol (HAEDAL) إن Haedal هو المكان الأمثل للمستخدمين للمشاركة وكسب المال على Sui، وبناء بروتوكول المشاركة السائل الرئيسي المدعوم بمنتجات Hae3 التي تستخرج الإيرادات من تدفق تداول Sui لتغذية نظام LST بأكمله. الموقع الرسمي: https://www.haedal.xyz/ الوثيقة البيضاء: https://haedal-protocol.gitbook.io/haedal-protocol-docs مستكشف الكتل: https://suivision.xyz/coin/0x3a304c7feba2d819ea57c3542d68439ca2c386ba02159c740f7b406e592c62ea::haedal::HAEDAL اشتر HAEDAL الآن!

توكنوميكس Haedal Protocol (HAEDAL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Haedal Protocol (HAEDAL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 32.94M $ 32.94M $ 32.94M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 221.25M $ 221.25M $ 221.25M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 148.86M $ 148.86M $ 148.86M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.7 $ 0.7 $ 0.7 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.08154305381497716 $ 0.08154305381497716 $ 0.08154305381497716 السعر الحالي: $ 0.14886 $ 0.14886 $ 0.14886 معرفة المزيد عن سعر Haedal Protocol (HAEDAL)

توكنوميكس Haedal Protocol (HAEDAL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Haedal Protocol (HAEDAL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HAEDAL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HAEDAL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HAEDAL، استكشف السعر المباشر لتوكن HAEDAL!

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