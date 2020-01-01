توكنوميكس Xeno Governance (GXE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Xeno Governance (GXE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Xeno Governance (GXE) Xeno is the GameFi project focusing on PvP and Crooz, listed company in Japan known as eCommerce giant & game developer developing the app for the worldwide famous anime like HUNTER x HUNTER, is highly involved. XENO is a basically a tactical PvP games with both the essence of GameFi and Esports are added. Players who hold NFT characters can earn utility tokens and NFTs by playing the game, and trade NFTs seamlessly through the in-app wallet and marketplace. الموقع الرسمي: https://project-xeno.com/ الوثيقة البيضاء: https://project-xeno-1.gitbook.io/project-xeno-whitepaper-en/ مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x510975eda48a97e0ca228dd04d1217292487bea6 اشتر GXE الآن!

توكنوميكس Xeno Governance (GXE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Xeno Governance (GXE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 11.76M $ 11.76M $ 11.76M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.29998 $ 0.29998 $ 0.29998 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.001063647818331278 $ 0.001063647818331278 $ 0.001063647818331278 السعر الحالي: $ 0.00196 $ 0.00196 $ 0.00196 معرفة المزيد عن سعر Xeno Governance (GXE)

توكنوميكس Xeno Governance (GXE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Xeno Governance (GXE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GXE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GXE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GXE، استكشف السعر المباشر لتوكن GXE!

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