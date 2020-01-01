توكنوميكس Governance Health (GHT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Governance Health (GHT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Governance Health (GHT) HEALTHREE (HEAL3) generates enthusiasm through gamification, providing a mechanism for individuals to actively engage in health activities. Our goal is to encourage healthy habits through positive actions, offering services that enable people to lead richer lives. In contrast to the previous “Move to Earn” project, HEALTHREE (HEAL3) allows users to earn tokens through activities related to daily health habits such as exercise, sleep, and nutrition. الموقع الرسمي: https://heal3.com/ الوثيقة البيضاء: https://heal3.com/docs/whitepapers/en/v2.0.pdf مستكشف الكتل: https://soneium.blockscout.com/token/0xcb46843Fe775EEC8499ccf18fb48B915A3Dae207 اشتر GHT الآن!

توكنوميكس Governance Health (GHT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Governance Health (GHT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: -- -- -- إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: -- -- -- القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.72984 $ 1.72984 $ 1.72984 أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: $ 0.06913 $ 0.06913 $ 0.06913 معرفة المزيد عن سعر Governance Health (GHT)

توكنوميكس Governance Health (GHT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Governance Health (GHT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GHT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GHT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GHT، استكشف السعر المباشر لتوكن GHT!

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