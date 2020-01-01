توكنوميكس Fear NFTs (FEAR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Fear NFTs (FEAR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Fear NFTs (FEAR) Fear NFTs is a blockchain-based horror games project founded by the creators of the famous Whack It series of bloody point and click casual idle games. الموقع الرسمي: https://www.fear.io الوثيقة البيضاء: https://fear.io/docs/fear-bite-paper.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x88a9a52f944315d5b4e917b9689e65445c401e83 اشتر FEAR الآن!

توكنوميكس Fear NFTs (FEAR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Fear NFTs (FEAR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 397.71K $ 397.71K $ 397.71K إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 17.72M $ 17.72M $ 17.72M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 3.93825 $ 3.93825 $ 3.93825 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.02245 $ 0.02245 $ 0.02245 معرفة المزيد عن سعر Fear NFTs (FEAR)

توكنوميكس Fear NFTs (FEAR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Fear NFTs (FEAR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FEAR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FEAR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FEAR، استكشف السعر المباشر لتوكن FEAR!

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