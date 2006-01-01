توكنوميكس EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول EDEXA BLOCKCHAIN (EDX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) edeXa هي أول سلسلة بلوكتشين تجارية هجينة تستخدمها الشركات والمؤسسات والسلطات. بفضل سلسلة بلوكتشين تجارية قوية وآمنة وكفؤة في استخدام الطاقة، توفر edeXa للشركات والسلطات العامة نظامًا بيئيًا يمكنه بناء الثقة من خلال عمليات آمنة وقابلة للتتبع. بهدف تسهيل تقنية البلوكتشين للشركات والمؤسسات، توفر edeXa العديد من الخدمات والواجهات (APIs) المتاحة للعملاء. الموقع الرسمي: https://edexa.network/ الوثيقة البيضاء: https://edexa.network/documents/Whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://polygonscan.com/address/0xC114678C6e4654d041B2006C90f08478b444c4E2 اشتر EDX الآن!

توكنوميكس EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار EDEXA BLOCKCHAIN (EDX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 258.38M $ 258.38M $ 258.38M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.10582 $ 0.10582 $ 0.10582 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.003159490790773429 $ 0.003159490790773429 $ 0.003159490790773429 السعر الحالي: $ 0.025838 $ 0.025838 $ 0.025838 معرفة المزيد عن سعر EDEXA BLOCKCHAIN (EDX)

توكنوميكس EDEXA BLOCKCHAIN (EDX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن EDX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن EDX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس EDX، استكشف السعر المباشر لتوكن EDX!

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