توكنوميكس Milady Cult (CULT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Milady Cult (CULT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Milady Cult (CULT) CULT is a meme coin. الموقع الرسمي: https://cult.inc/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x0000000000c5dc95539589fbD24BE07c6C14eCa4 اشتر CULT الآن!

توكنوميكس Milady Cult (CULT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Milady Cult (CULT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 144.41M $ 144.41M $ 144.41M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00899 $ 0.00899 $ 0.00899 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00040895745274404 $ 0.00040895745274404 $ 0.00040895745274404 السعر الحالي: $ 0.0014441 $ 0.0014441 $ 0.0014441 معرفة المزيد عن سعر Milady Cult (CULT)

توكنوميكس Milady Cult (CULT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Milady Cult (CULT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CULT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CULT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CULT، استكشف السعر المباشر لتوكن CULT!

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