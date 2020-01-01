توكنوميكس Cross The Ages (CTA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Cross The Ages (CTA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Cross The Ages (CTA) Cross The Ages is first and foremost a multimedia Intellectual Property (IP) grounded in a futuristic fantasy meets sci-fi epic narrative that forms the foundation of an experiential ecosystem blending virtual and real worlds. The CTA ecosystem will include gaming, E-sports, animation, collectibles, as well as an underlying gaming investment model where investment in the gaming virtual World of Artellium can translate into the renewable energy transition through clean energy production in the real World. الموقع الرسمي: https://www.crosstheages.com/ الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.crosstheages.com/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/CTAyri1T4d1QRfnmtSRpEsPS5tyH6shA1WTskhybmrMT اشتر CTA الآن!

توكنوميكس Cross The Ages (CTA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Cross The Ages (CTA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 20.70M $ 20.70M $ 20.70M إجمالي العرض: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M العرض المتداول: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 20.70M $ 20.70M $ 20.70M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.4637 $ 0.4637 $ 0.4637 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01308060535556775 $ 0.01308060535556775 $ 0.01308060535556775 السعر الحالي: $ 0.04139 $ 0.04139 $ 0.04139 معرفة المزيد عن سعر Cross The Ages (CTA)

توكنوميكس Cross The Ages (CTA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Cross The Ages (CTA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CTA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CTA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CTA، استكشف السعر المباشر لتوكن CTA!

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