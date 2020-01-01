توكنوميكس Carbon Browser (CSIX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Carbon Browser (CSIX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Carbon Browser (CSIX) Carbon is a free and open-source web browser developed by Carbon X Labs based on a custom fork of the Chromium web browser and its powerful Blink engine. Carbon is a privacy-focused browser, which automatically blocks online ads and website trackers by default.Carbon browser is fast, private and secure web browser for Android devices and soon for iOS, Mac OS, and PC. الموقع الرسمي: https://carbon.website/ الوثيقة البيضاء: https://carbon.website/whitepaper/ مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x04756126f044634c9a0f0e985e60c88a51acc206 اشتر CSIX الآن!

توكنوميكس Carbon Browser (CSIX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Carbon Browser (CSIX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.59M $ 1.59M $ 1.59M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 396.59M $ 396.59M $ 396.59M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.003241883525657736 $ 0.003241883525657736 $ 0.003241883525657736 السعر الحالي: $ 0.00402 $ 0.00402 $ 0.00402 معرفة المزيد عن سعر Carbon Browser (CSIX)

توكنوميكس Carbon Browser (CSIX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Carbon Browser (CSIX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CSIX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CSIX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CSIX، استكشف السعر المباشر لتوكن CSIX!

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