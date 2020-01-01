توكنوميكس Pixel Canvas (CLUB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Pixel Canvas (CLUB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Pixel Canvas (CLUB) $CLUB is a utility token that thrives at the intersection of internet culture, domain names, and memes. As a versatile digital asset, $CLUB empowers users to engage with and invest in the evolving digital landscape. It supports the acquisition and trading of premium domain names and embraces the vibrant world of memes, fostering a dynamic and interactive community. Whether you’re into digital real estate or meme culture, $CLUB offers a unique blend of opportunities, driving engagement, growth, and utility in the digital age. الموقع الرسمي: https://www.pixelcanvas.com/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x465a6dcb65070fe52ac49c87d677e07f4c726590 اشتر CLUB الآن!

توكنوميكس Pixel Canvas (CLUB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Pixel Canvas (CLUB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 430.00M $ 430.00M $ 430.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.46M $ 3.46M $ 3.46M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03407 $ 0.03407 $ 0.03407 أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: $ 0.008057 $ 0.008057 $ 0.008057 معرفة المزيد عن سعر Pixel Canvas (CLUB)

توكنوميكس Pixel Canvas (CLUB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Pixel Canvas (CLUB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CLUB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CLUB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CLUB، استكشف السعر المباشر لتوكن CLUB!

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