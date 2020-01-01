توكنوميكس Boundless Network (BUN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Boundless Network (BUN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Boundless Network (BUN) توكن BUN هو الأصل الأساسي وتوكن حوكمة DAO لمنظومة محفظة بوريتو. صُمم BUN لتوفير تبادل سلس للقيمة، وهو يدعم مجموعة واسعة من المرافق عبر الخدمات المتكاملة والشركاء والمنصات. وهو بمثابة حلقة وصل بين المستخدمين والتطبيقات اللامركزية (dApps) ومنظومة Web3 الأوسع، مما يعزز التعاون والمشاركة المحفزة واستدامة المنظومة على المدى الطويل. الموقع الرسمي: https://www.bunetwork.org/en, https://www.burritowallet.com/en الوثيقة البيضاء: https://bunetwork.gitbook.io/bundaodocs مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0xdf296EA217AEC7e118FafA9b2Ce20d0cFccd2EaF اشتر BUN الآن!

توكنوميكس Boundless Network (BUN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Boundless Network (BUN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 582.00K $ 582.00K $ 582.00K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.264 $ 1.264 $ 1.264 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000459053413568236 $ 0.000459053413568236 $ 0.000459053413568236 السعر الحالي: $ 0.000582 $ 0.000582 $ 0.000582 معرفة المزيد عن سعر Boundless Network (BUN)

توكنوميكس Boundless Network (BUN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Boundless Network (BUN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BUN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BUN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BUN، استكشف السعر المباشر لتوكن BUN!

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