BUN

توكن BUN هو الأصل الأساسي وتوكن حوكمة DAO لمنظومة محفظة بوريتو. صُمم BUN لتوفير تبادل سلس للقيمة، وهو يدعم مجموعة واسعة من المرافق عبر الخدمات المتكاملة والشركاء والمنصات. وهو بمثابة حلقة وصل بين المستخدمين والتطبيقات اللامركزية (dApps) ومنظومة Web3 الأوسع، مما يعزز التعاون والمشاركة المحفزة واستدامة المنظومة على المدى الطويل.

اسم العملة المشفرةBUN

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBSC

مقدمةتوكن BUN هو الأصل الأساسي وتوكن حوكمة DAO لمنظومة محفظة بوريتو. صُمم BUN لتوفير تبادل سلس للقيمة، وهو يدعم مجموعة واسعة من المرافق عبر الخدمات المتكاملة والشركاء والمنصات. وهو بمثابة حلقة وصل بين المستخدمين والتطبيقات اللامركزية (dApps) ومنظومة Web3 الأوسع، مما يعزز التعاون والمشاركة المحفزة واستدامة المنظومة على المدى الطويل.

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