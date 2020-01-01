توكنوميكس Bitcoin 2.0 (BTC2) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Bitcoin 2.0 (BTC2)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Bitcoin 2.0 (BTC2) BTC 2.0 token on the Ethereum chain represents a novel approach to combining the value and familiarity of Bitcoin with the versatility and functionality of the Ethereum ecosystem. This token aims to bridge the gap between the two leading cryptocurrencies, offering users the benefits of both worlds. الموقع الرسمي: https://www.btc2.wtf/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/address/0x3feb4fea5132695542f8ede5076ac43296d17c6d اشتر BTC2 الآن!

توكنوميكس Bitcoin 2.0 (BTC2) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Bitcoin 2.0 (BTC2)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 820.89K $ 820.89K $ 820.89K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.89939 $ 0.89939 $ 0.89939 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.001932264593413596 $ 0.001932264593413596 $ 0.001932264593413596 السعر الحالي: $ 0.03909 $ 0.03909 $ 0.03909 معرفة المزيد عن سعر Bitcoin 2.0 (BTC2)

توكنوميكس Bitcoin 2.0 (BTC2): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Bitcoin 2.0 (BTC2) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BTC2 التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BTC2 التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BTC2، استكشف السعر المباشر لتوكن BTC2!

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