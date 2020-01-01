توكنوميكس BOBER (BOBER) اكتشف الرؤى الرئيسية حول BOBER (BOBER)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات BOBER (BOBER) عملة $BOBER - مدفوعون بروح الانحدار، وعقلية البناء. كأصحاب القنادس الحقيقية، لا نسعى فقط وراء الضجيج، بل نبني أيضًا السدود والقيم والثقافة. الموقع الرسمي: https://boberonmvx.com مستكشف الكتل: https://explorer.multiversx.com/tokens/BOBER-9eb764 اشتر BOBER الآن!

توكنوميكس BOBER (BOBER) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار BOBER (BOBER)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 6.97B $ 6.97B $ 6.97B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0005 $ 0.0005 $ 0.0005 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00016167950826132 $ 0.00016167950826132 $ 0.00016167950826132 السعر الحالي: $ 0.00021 $ 0.00021 $ 0.00021 معرفة المزيد عن سعر BOBER (BOBER)

توكنوميكس BOBER (BOBER): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس BOBER (BOBER) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BOBER التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BOBER التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BOBER، استكشف السعر المباشر لتوكن BOBER!

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