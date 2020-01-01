توكنوميكس Blendr Network (BLENDR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Blendr Network (BLENDR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Blendr Network (BLENDR) Blendr is introducing a new decentralised network that uses unused GPU resources all over the world, in order to give access to high-performance computing. الموقع الرسمي: https://www.blendr.network/ الوثيقة البيضاء: https://drive.google.com/file/d/1gI0NL8koLs1UGBmxPjpmP57VI0Ata8ez/view مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x84018071282d4b2996272659d9c01cb08dd7327f اشتر BLENDR الآن!

توكنوميكس Blendr Network (BLENDR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Blendr Network (BLENDR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.81M $ 1.81M $ 1.81M إجمالي العرض: $ 42.00M $ 42.00M $ 42.00M العرض المتداول: $ 40.06M $ 40.06M $ 40.06M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.90M $ 1.90M $ 1.90M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4.45 $ 4.45 $ 4.45 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.025867046431337384 $ 0.025867046431337384 $ 0.025867046431337384 السعر الحالي: $ 0.04522 $ 0.04522 $ 0.04522 معرفة المزيد عن سعر Blendr Network (BLENDR)

توكنوميكس Blendr Network (BLENDR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Blendr Network (BLENDR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BLENDR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BLENDR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BLENDR، استكشف السعر المباشر لتوكن BLENDR!

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