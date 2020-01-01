توكنوميكس BICITY AI PROJECTS (BICITY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول BICITY AI PROJECTS (BICITY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات BICITY AI PROJECTS (BICITY) BICITY is a leading firm that uses AI to create articles, visuals, edit images, and produce sound-related projects, revolutionizing digital content creation with advanced technology. الموقع الرسمي: https://www.bicity.com الوثيقة البيضاء: https://app.bicity.com/white-paper مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x6Fa9C0EE8a1F237466bB9CAc8466bFA2aA63A978 اشتر BICITY الآن!

توكنوميكس BICITY AI PROJECTS (BICITY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار BICITY AI PROJECTS (BICITY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.68M $ 1.68M $ 1.68M إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 4.17B $ 4.17B $ 4.17B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.03M $ 4.03M $ 4.03M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.1429 $ 1.1429 $ 1.1429 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000372682458928711 $ 0.000372682458928711 $ 0.000372682458928711 السعر الحالي: $ 0.000403 $ 0.000403 $ 0.000403 معرفة المزيد عن سعر BICITY AI PROJECTS (BICITY)

توكنوميكس BICITY AI PROJECTS (BICITY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس BICITY AI PROJECTS (BICITY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BICITY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BICITY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BICITY، استكشف السعر المباشر لتوكن BICITY!

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