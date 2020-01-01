توكنوميكس BILLION DOLLAR CAT (BDC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول BILLION DOLLAR CAT (BDC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات BILLION DOLLAR CAT (BDC) BILLION DOLLAR CAT (BDC) is a cat memecoin on Bitcoin Runes. الموقع الرسمي: https://billiondollarcat.com/ الوثيقة البيضاء: https://docs.billiondollarcat.com/billybot/about-billybot مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/BDCs2xEqzXyRpp9P6uPDnAvERpLKBfzHPEzbe3BfCxDY اشتر BDC الآن!

توكنوميكس BILLION DOLLAR CAT (BDC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار BILLION DOLLAR CAT (BDC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 13.50M $ 13.50M $ 13.50M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 13.50M $ 13.50M $ 13.50M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.15699 $ 0.15699 $ 0.15699 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.003835618529974725 $ 0.003835618529974725 $ 0.003835618529974725 السعر الحالي: $ 0.013499 $ 0.013499 $ 0.013499 معرفة المزيد عن سعر BILLION DOLLAR CAT (BDC)

توكنوميكس BILLION DOLLAR CAT (BDC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس BILLION DOLLAR CAT (BDC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BDC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BDC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BDC، استكشف السعر المباشر لتوكن BDC!

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