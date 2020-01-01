توكنوميكس Baby Shark Meme (BABYSHARK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Baby Shark Meme (BABYSHARK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Baby Shark Meme (BABYSHARK) Baby Shark Crypto هي عملة ويب3 ميم التي تجلب شخصية Baby Shark الشهيرة إلى عالم بلوكتشين. من خلال NFTs والألعاب واقتصاد ا tokenomics، فإنها تجذب أكثر من مليار معجب في مجتمع ممتع لامركزي، يجمع بين الترفيه والعملات المشفرة لخلق تجربة رقمية فريدة من نوعها. الموقع الرسمي: https://babysharkmeme.io/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/8nKP8Vc72pRZB6bhCy8D1UYf6ZjwYT859i6awyinpump اشتر BABYSHARK الآن!

توكنوميكس Baby Shark Meme (BABYSHARK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Baby Shark Meme (BABYSHARK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 974.20K $ 974.20K $ 974.20K إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 849.35M $ 849.35M $ 849.35M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.285 $ 0.285 $ 0.285 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.001023028137606008 $ 0.001023028137606008 $ 0.001023028137606008 السعر الحالي: $ 0.001147 $ 0.001147 $ 0.001147 معرفة المزيد عن سعر Baby Shark Meme (BABYSHARK)

توكنوميكس Baby Shark Meme (BABYSHARK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Baby Shark Meme (BABYSHARK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BABYSHARK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BABYSHARK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BABYSHARK، استكشف السعر المباشر لتوكن BABYSHARK!

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