توكنوميكس Aurix (AUR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Aurix (AUR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Aurix (AUR) AURIX makes a transparent cryptocurrency world that anyone can enjoy! AURIX that leverages distributed financial principles and technologies. AURIX’s mission is to create the most Transparent, Secure, and Trusted Hybrid exchange so that crypto traders can trade peacefully while AURIX does the work. AURIX has carefully designed a product that takes care of all your trading needs and provides users the most advanced trading experience in the most intuitive manner. الموقع الرسمي: https://www.aurix.exchange الوثيقة البيضاء: https://www.aurix.exchange/Aurix-whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x6E98E5401ADCB0D76F4DEBfc3d794B3031F48790 اشتر AUR الآن!

توكنوميكس Aurix (AUR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Aurix (AUR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 9.12M $ 9.12M $ 9.12M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.6 $ 2.6 $ 2.6 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00598702 $ 0.00598702 $ 0.00598702 السعر الحالي: $ 0.4562 $ 0.4562 $ 0.4562 معرفة المزيد عن سعر Aurix (AUR)

توكنوميكس Aurix (AUR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Aurix (AUR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AUR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AUR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AUR، استكشف السعر المباشر لتوكن AUR!

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