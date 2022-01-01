توكنوميكس ALEX Lab (ALEX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ALEX Lab (ALEX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ALEX Lab (ALEX) At ALEX, we build DeFi primitives targeting developers looking to build ecosystem on Bitcoin, enabled by Stacks. As such, we focus on trading, lending and borrowing of crypto assets with Bitcoin as the settlement layer and Stacks as the smart contract layer. At the core of this focus is the automated market making ("AMM") protocol, which allows users to exchange one crypto asset with another trustlessly. Launched in January 2022, we are the biggest DeFi on Bitcoin, bringing your Bitcoin to life. الموقع الرسمي: https://alexgo.io الوثيقة البيضاء: https://medium.com/alexgobtc/whitepaper/home مستكشف الكتل: https://explorer.stacks.co/txid/0x460353087a14a6570647ef3892e3e888b2384b74b5b695c852230a49180816ea?chain=mainnet اشتر ALEX الآن!

توكنوميكس ALEX Lab (ALEX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ALEX Lab (ALEX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.82M $ 6.82M $ 6.82M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 606.49M $ 606.49M $ 606.49M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 11.25M $ 11.25M $ 11.25M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.59132 $ 0.59132 $ 0.59132 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.010148279029803798 $ 0.010148279029803798 $ 0.010148279029803798 السعر الحالي: $ 0.01125 $ 0.01125 $ 0.01125 معرفة المزيد عن سعر ALEX Lab (ALEX)

توكنوميكس ALEX Lab (ALEX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ALEX Lab (ALEX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ALEX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ALEX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ALEX، استكشف السعر المباشر لتوكن ALEX!

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