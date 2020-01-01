توكنوميكس Project Ailey (ALE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Project Ailey (ALE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Project Ailey (ALE) مشروع Ailey هو أول عميل أساسي يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويوفر إمكانيات لا حصر لها في الألعاب والأفلام وعالم الميتافيرس. آيلي شخصية ديناميكية ومخصصة، بشخصيتها الفريدة، تعيش في عالم آيلي. بفضل نظام إدارة الألعاب SLM على الجهاز، تقدم Ailey خدمات فائقة التخصيص وتتفاعل مع المستخدمين من خلال حضور يشبه حضور الإنسان. تُشغّل عملة $ALE نظام Aileyverse، مما يتيح شراء العناصر، وترقيات التجميل، ومعاملات NFT، والمكافآت. يمكن للمستخدمين تخصيص مظهر Ailey والمشاركة في الأحداث، وكسب توكن $ALE لتعزيز التفاعل ودفع عجلة نمو النظام. الموقع الرسمي: https://myailey.com/ الوثيقة البيضاء: https://project-ailey.gitbook.io/project-ailey مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x9dCE13E71B11eb5Df66ca269bD657696587Fd4E2 اشتر ALE الآن!

توكنوميكس Project Ailey (ALE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Project Ailey (ALE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 189.16M $ 189.16M $ 189.16M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 354.90M $ 354.90M $ 354.90M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 533.00M $ 533.00M $ 533.00M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.5873 $ 0.5873 $ 0.5873 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.10889296506695555 $ 0.10889296506695555 $ 0.10889296506695555 السعر الحالي: $ 0.533 $ 0.533 $ 0.533 معرفة المزيد عن سعر Project Ailey (ALE)

توكنوميكس Project Ailey (ALE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Project Ailey (ALE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ALE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ALE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ALE، استكشف السعر المباشر لتوكن ALE!

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