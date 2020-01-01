توكنوميكس Solidus Ai Tech (AITECH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Solidus Ai Tech (AITECH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Solidus Ai Tech (AITECH) Solidus has built an eco-friendly High-Performance Computing (HPC) Data Centre spanning 8,000 sqft in Europe. $AITECH is the world’s first deflationary AI infrastructure utility token, facilitating access to the Artificial Intelligence, GPU Marketplace & Launchpad. GPU Marketplace: Access high-performance GPUs for any task, from smooth cloud gaming to complex AI projects. Rent exactly what you need, for as long as you need it, on the secure, user-friendly platform. No upfront costs, just powerful processing power at competitive rates. AI Marketplace: Discover impactful AI Tools to automate day-to-day business and personal activities on the user-friendly marketplace. Categorized into 3 solutions: Foundational AI Models, AI Agents & Standalone AI Solutions. AITECH Pad Launchpad: Gateway to seed, private & public rounds for premium early-stage projects with a strong focus on AI and infrastructure projects that will become potential clients of the services offered on the AI & GPU Marketplaces. $AITECH stakers gain tiered access, allowing them to participate in these high-potential project launches on the launchpad. $AITECH token powers the Solidus AI Tech ecosystem, enabling seamless service procurement. Conventional payment methods are accepted, with fiat currency transactions seamlessly converted to $AITECH on the Blockchain. Following the unlimited burn mechanism, a percentage of AITECH tokens used for purchasing services will be systematically burnt out of the supply. الموقع الرسمي: https://aitech.io الوثيقة البيضاء: https://docs.aitech.io مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/FUW4poh6s7uychceF8u1mo7NS65vzjX5vmS7Yi7GYQnz اشتر AITECH الآن!

توكنوميكس Solidus Ai Tech (AITECH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Solidus Ai Tech (AITECH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 61.37M $ 61.37M $ 61.37M إجمالي العرض: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B العرض المتداول: $ 1.56B $ 1.56B $ 1.56B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 78.82M $ 78.82M $ 78.82M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.5 $ 0.5 $ 0.5 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.012467981829482607 $ 0.012467981829482607 $ 0.012467981829482607 السعر الحالي: $ 0.03941 $ 0.03941 $ 0.03941 معرفة المزيد عن سعر Solidus Ai Tech (AITECH)

توكنوميكس Solidus Ai Tech (AITECH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Solidus Ai Tech (AITECH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AITECH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AITECH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AITECH، استكشف السعر المباشر لتوكن AITECH!

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