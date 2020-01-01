توكنوميكس Aimonica Brands (AIMONICA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Aimonica Brands (AIMONICA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Aimonica Brands (AIMONICA) إن Aimonica Brands هو أول صندوق رأس مال مخاطر في العالم يركز على عملات الميم ووكلاء الذكاء الاصطناعي بقيادة وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهو مصمم للتفوق على كل مستثمر رأس مال مخاطر Web3 في مجاله. مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/FVdo7CDJarhYoH6McyTFqx71EtzCPViinvdd1v86Qmy5 اشتر AIMONICA الآن!

توكنوميكس Aimonica Brands (AIMONICA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Aimonica Brands (AIMONICA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.78M $ 1.78M $ 1.78M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.78M $ 1.78M $ 1.78M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000070549664769109 $ 0.000070549664769109 $ 0.000070549664769109 السعر الحالي: $ 0.001783 $ 0.001783 $ 0.001783 معرفة المزيد عن سعر Aimonica Brands (AIMONICA)

توكنوميكس Aimonica Brands (AIMONICA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Aimonica Brands (AIMONICA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AIMONICA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AIMONICA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AIMONICA، استكشف السعر المباشر لتوكن AIMONICA!

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