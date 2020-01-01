توكنوميكس Agro Global Token V2 (AGRO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Agro Global Token V2 (AGRO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Agro Global Token V2 (AGRO) Agro Global Token provides high efficiency, profit and transparency by combining blockchain technology and agriculture. With this method, the elimination of the middlemen prevents the unnecessary expense of agricultural products. Agro Global Token is the right way to adapt blockchain technology to agriculture. الموقع الرسمي: https://agroglobal.network الوثيقة البيضاء: http://agroglobal.network/images/agro.pdf مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x404f83279c36e3e0e2771b7ae9f9b0b2b50ee27c اشتر AGRO الآن!

توكنوميكس Agro Global Token V2 (AGRO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Agro Global Token V2 (AGRO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 95.00B $ 95.00B $ 95.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 31.55M $ 31.55M $ 31.55M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00085 $ 0.00085 $ 0.00085 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000118143063261035 $ 0.000118143063261035 $ 0.000118143063261035 السعر الحالي: $ 0.0003321 $ 0.0003321 $ 0.0003321 معرفة المزيد عن سعر Agro Global Token V2 (AGRO)

توكنوميكس Agro Global Token V2 (AGRO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Agro Global Token V2 (AGRO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AGRO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AGRO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AGRO، استكشف السعر المباشر لتوكن AGRO!

كيفية شراء AGRO هل أنت مهتم بإضافة Agro Global Token V2 (AGRO) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء AGRO ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء AGRO على MEXC الآن!

تاريخ سعر Agro Global Token V2 (AGRO) يساعد تحليل تاريخ أسعار AGRO المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار AGRO الآن!

توقعات سعر AGRO هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه AGRO؟ تجمع صفحة توقعات أسعار AGRO الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر AGRO الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!